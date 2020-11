[포토] 핵폐기물 위험성 알리는 퍼포먼스

환경, 탈핵 단체 회원들로 구성된 '대한민국 방방곡곡 가져가라 핵폐기물 캠페인단'이 1일 서울 광화문광장에서 핵폐기물의 위험성을 알리는 퍼포먼스를 하고 있다. 이들은 지난달 24일부터 부산, 울산, 경주, 울진, 대구, 영광, 대전 등 전국을 돌며 각 지역 환경단체와 함께 핵폐기물의 위험성을 알리고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

