이마트, '피코크 베타후레쉬 절임배추' 작년比 2배로 증량 판매

작년 조기 판매 인기에

총 8만망 기획 판매

[아시아경제 차민영 기자] 김장철을 한 달 앞두고 이마트가 처음으로 프리미엄 배추인 '베타후레쉬 절임배추’ 사전예약 판매에 나선다고 1일 밝혔다.

이마트는 오는 2일부터 18일까지 17일간 프리미엄 배추인 피코크 베타후레쉬 절임배추 사전예약 판매를 진행한다. 사전예약 구매 고객은 오는 23일부터 12월 16일 중 본인이 원하는 날짜에 희망 배송일을 지정하고 무료로 배송받을 수 있다. 올해 베타후레쉬 배추 물량을 절임배추 사전예약 4만망, 김장철 원물 4만망 판매로 총 8만망을 기획해 지난해보다 물량을 2배 늘렸다.

다양한 할인 혜택도 준비했다. 사전 예약 기간 동안 행사카드로 '피코크 베타후레쉬 절임배추(20kg·8~10포기)'를 구매하는 고객에게는 정상가 3만7300원에서 10% 할인된 3만3570원에 판매한다. 2개 이상 구매 고객은 20% 할인된 2만9840원에 구매가 가능하다. 또한 이마트 앱을 통해 절임배추 사전예약 쿠폰을 발행받은 고객에게는 2000명 한정 추가 10% 할인이 적용돼 최종적으로 정상가에서 30% 할인된 20kg(8~10포기)당 2만6110원에 구매할 수 있다.

베타후레쉬 배추는 지난 2014년 이마트와 종자회사 팜한농, 지역 농가가 협업하여 개발한 상품으로 쌈용 알배기 배추로 출시 후 큰 성공을 거두자 2016년 김장용 배추로 개발해 판매해 온 상품이다. 노화방지와 비타민A 생성에 도움을 주는 베타카로틴 성분이 일반 배추 대비 최대 140배나 많으며 일반 배추와 달리 배추 뿌리와 하단 부분이 주황색을 띄는 것이 특징이다.

수분 함량이 적고 씹는 맛이 좋으며 당도가 일반 배추 대비 2브릭스 가량 높아 김장용 배추로 좋다. 실제 작년 김장철 3주 판매 물량으로 준비했던 베타후레쉬 배추 12만포기에 해당하는 4만망은 판매 일주일만에 조기 매진됐다. 전년 대비 244% 가량 높은 매출 신장세를 보이기도 했다. 이는 이마트 2019년 김장철 전체 배추 판매 물량 중 약 30%에 육박하는 수준이다.

한편, 이마트에 따르면 올해 긴 장마와 태풍 등으로 가격이 크게 증가했던 배추 시세가 내려가며 김장철 배추 물가도 안정될 것으로 나타났다. 농산물유통정보에 따르면 10월 29일 기준 배추(상품·10kg 기준) 도매 가격은 6100원으로, 작년보다 49.4%, 평년보다도 20% 가량 낮은 수준이다. 현재 이마트에서 판매 중인 배추 1포기 판매 가격 역시 10월 30일 기준 2580원으로, 작년 10월 30일 배추 판매 가격과 비교했을 경우 48% 가량 낮다.

곽대환 이마트 채소팀장은 "이마트만의 차별화 운영 품종인 베타후레쉬 절임배추 사전 예약 판매를 통해 저렴하고 간편하게 김장 준비를 도울 수 있게 기획했다"며 "사전예약 판매를 시작으로 본격적인 김장 시즌까지 다양한 김장 행사를 준비해 김장 비용 부담을 낮추겠다"고 밝혔다.

한편, 이마트는 11월 중순부터 배추를 비롯한 무, 고추, 마늘, 알타리 등 대대적인 김장 채소도 할인 판매할 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr