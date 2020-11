김근식 "조국, 검찰개혁 헛소리 그만하고 아들 군입대 챙기길"

[아시아경제 나한아 기자] 나경원 전 자유한국당(현 국민의힘) 의원이 아들 군입대에 대해 2020년대에 입대한다고 밝힌 가운데, 국민의힘 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 "조국 아들은 과연 어떨지? 조국은 검찰개혁 헛소리 그만하고 아들 군입대 먼저 챙겨보라"라고 꼬집었다.

김 교수는 1일 자신의 페이스북 글에서 조국 전 법무부 장관을 향해 "조국은 철 지난 검찰개혁 헛소리 그만하고 본인 재판 신경 쓰고 아들 군입대 먼저 챙겨보라"라며 이같이 말했다.

김 교수는 나 전 의원과 조 전 장관이 서울법대 82학번 동기이며 졸업 후 살아온 경로는 다르지만 '아들 군입대' 만큼은 똑같이 직면한 문제라고 강조했다.

그러면서 "나경원 (전) 의원 아들은 2020년에 입대할 예정이다. 미국에서 들어온 이유도 입대를 위한 것이다"라면서 "조국은 어떨지?"라고 비꼬았다.

이어 "아마 조국은 올해에도 아들 입대 안 하면, 강경화 장관 워딩을 빌려 '말린다고 말려질 아들이 아닙니다'라고 이야기할 지도 모른다"라고 비판했다.

마지막으로 그는 "아들 입대 약속에서는 나경원이 이기고 조국은 또 거짓말을 하게 될 것"이라고 예측했다.

