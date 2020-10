[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 29일 오후 ‘제8회 지방자치의 날’을 맞아 주민자치회 시범사업 운영중인 5개 동 주민자치회장, 임원진과 함께 소통하는 시간을 가졌다.

간담회에서 각 시범동 사업의 추진현황을 공유하고 주민자치 발전방향에 대해 함께 논의하는 시간을 이어갔다.

채 구청장은 주민 스스로 마을 현안을 찾아 해법을 고민, 지역 발전을 위해 애써준 주민자치회 임원들의 헌신과 노고에 감사를 전하고, 앞으로도 주민들이 즐겁게 자치활동 할 수 있도록 개선방안 마련에 힘쓰겠다고 말했다.

