[보성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 김철우 전남 보성군수가 29일 국회를 방문해 지역구 의원인 김승남 국회의원을 비롯해 서삼석 국회의원, 송영길 국회의원, 이개호 농림축산식품 해양수산 위원장을 만나 보성군 주요 현안 사업을 설명하고 내년도 정부 예산에 반영될 수 있도록 협조해줄 것을 요청했다.

김 군수는 이날 ▲해양 갯벌 네트워크 구축 및 탐방로 조성, ▲어촌뉴딜 300 사업, ▲상하수도 사업 등 당면 현안사업에 대한 국비 지원을 건의했다.

