[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점이이 2020년 F/W시즌을 맞아 프리미엄 패딩 ‘무스너클’과 ‘노비스’를 내년 1월 중순까지 9층 팝업스토어를 마련해 선보인다. 프리미엄 패딩은 세련된 폭스퍼로 고급스러운 느낌과 보온을 유지하기 위해 제품에 따라 오리솜·깃털, 거위솜·깃털의 충전재를 사용했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdh6751@asiae.co.kr