"지금은 힘 합칠 때" 김종인 퇴진론 반박한 박형준·장제원

당 지도부 퇴진론에 野 일각서 신중론

박형준 "지금은 힘 합칠 때"

장제원 "국민 불신만 가중할 것"

[아시아경제 임주형 기자] 야권 일각에서 김종인 비상대책위원장의 퇴진 및 조기 전당대회를 촉구하는 목소리가 나오고 있는 가운데, 일부 국민의힘 의원들은 "섣부른 행동"이라며 신중론을 내세웠다.

29일 국민의힘에 복당한 박형준 전 미래통합당 공동선거대책위원장은 이날 KBS 라디오 '김경래의 최강시사'에 출연해 "지금은 힘을 합칠 때지, 일이 조금 안 풀리면 무조건 지도부에게 책임을 묻는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔다. 김 위원장의 조기 퇴진론을 펼친 일부 의원들에 대해 반대 입장을 낸 것이다.

박 전 위원장은 "지금 중요한 것은 국민의힘이 국민들에게 국회의원 한 사람, 한 사람이 전사가 된다는 생각으로 치열하게 메시지와 대안을 제시하는 것"이라고 강조했다.

또 내년 서울·부산시장 재보궐선거에 대해서도 "경선 과정이 조직선거가 아니라 국민들에게 후보들을 새로 선보이고 비전과 정책 대안, 인물, 이런 것들을 비교하게 하는 기회를 제공해야 한다고 생각한다"고 했다.

그러면서 "그 기회가 제공되면 기존에 당 안에 있는 인물들도 얼마든지 새롭게 빛날 수 있을 것"이라며 "국민의힘이 이번 재보궐선거마저 놓친다면 정말 존폐와 존립 문제가 다시 제기될 것이다"라고 덧붙였다.

이날 장제원 국민의힘 의원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "조기 전대를 주장하는 것은 섣부른 행동"이라며 퇴진론을 주장하는 의원들에 대해 자제를 촉구했다.

장 의원은 "일부 언론에서 제가 조기 전당대회를 주장하는 것처럼 보도하고 있지만 비판과 퇴진 요구는 다르다"며 "우리가 스스로 총의를 모아 결정했던 비대위다. 잘못하는 것에 대해서는 엄중하게 비판하고, 잘하는 것에 대해서는 격려도 하면서 올바르게 갈 수 있도록 최선을 다하는 것이 성숙한 민주 정당 모습"이라고 강조했다.

그러면서 "스스로의 결정을 쉽게 뒤엎는 행동은 오히려 국민들의 불신만 가중시킬 뿐"이라며 "현실적 문제도 고려해야 한다"고 지적했다. 서울·부산시장 재보궐선거를 앞둔 현재, 조기 전대를 치를 시간적 여유가 부족하다는 것이다.

장 의원은 "조기전대를 치르고 또다시 서울, 부산 시장 후보 경선을 치를 시간이 부족하다"라며 "물론 하려고 하면 할 수는 있겠지만, 조기전대라는 극약처방을 쓰기 위해서는 압도적 다수 당원이나 의원들의 동의가 필요한데, 지금 상황이 그 정도까지는 아닌 것으로 느낀다"고 했다.

앞서 야권 일각에서는 김 위원장의 퇴진을 주장하며 조기 전대 개최를 촉구했다.

조경태 국민의힘 의원은 전날(28일) 한 라디오 인터뷰에서 "김종인 비대위 체제가 처음에는 기대를 많이 했지만 결국 전 지도부 체제보다 훨씬 약하다"라며 "비정상적인 체제에 어떤 국민들이 신뢰를 할 수 있고, 또 대안정당이라고 볼 수 있겠나"라고 지적했다.

이어 "큰 성과도 없이 계속 지지율만 정체되거나 빠지는 위기 상황"이라며 "국면 전환을 위해서라도 전당대회를 통해 새로운 활력을 불러일으켜야 한다"고 주장했다.

4선을 지낸 김재경 전 의원은 지난 26일 페이스북에 쓴 글에서 김종인 비대위 체제를 겨냥해 "인기 영합적으로 당내 양쪽 눈치만 보고 뭘 해결했느냐"며 "지금 우리 당의 리더십은 똑똑한 독재자가 아니라 유권자와 당원의 뜻을 존중하는 민주적 의사결정"이라고 지적했다.

그러면서 "김 위원장은 물러나라. 빠를수록 좋다"며 "우리 당 구심점이 아니라 불만의 온상"이라고 비판했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr