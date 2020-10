29일 국회 본회의에서 더불어민주당 소속 정정순 의원 체포동의안에 대한 개표가 진행되고 있다. 국민의힘 소속 의원들이 불참한 가운데 무기명 투표로 실시된 체포동의안은 총 투표 수 186명 가운데 찬성 167표, 반대 12표, 기권 3표, 무효 4표로 가결됐다./윤동주 기자 doso7@

