김미숙 도의원, 1일 경기신보 명예지점장…"현장의 목소리 많이 들어"

[아시아경제(군포)=이영규 기자] 경기신용보증재단은 29일 군포시 산본로데오거리 상점가에서 경기도의회 경제노동위원회 김미숙 도의원(더민주ㆍ군포시3)을 군포지점 1일 명예지점장으로 위촉해 관내 중소기업과 소상공인을 대상으로 현장상담을 실시했다고 밝혔다.

이날 행사는 코로나19 여파로 자금난을 겪고 있는 관내 중소기업과 소상공인의 현장 목소리를 청취해 향후 정책에 적극적으로 반영하기 위해 마련됐다.

김 의원은 이날 현장에서 보증 상담을 받기 위해 찾아온 중소기업과 소상공인을 직접 상담하고, 애로 및 건의사항을 청취했다.

또 군포지역 상생을 위한 가두 캠페인 행사도 가졌다. 이날 캠페인에는 이민우 경기신보 이사장, 박정수 경기도중소기업CEO연합회 군포지회장, 최숙 군포시 여성경영인협의회 회장, 박태순 산본로데오거리상인회 회장 등이 함께했다.

김 의원은 "1일 명예지점장으로 많은 중소기업과 소상공인을 만났고, 그들의 어려움을 현장에서 듣고 소통할 수 있는 좋은 기회가 됐다"며 "코로나19로 생계를 위협받는 중소기업과 소상공인이 위기를 극복할 수 있는 정책을 만들어 힘을 실어 드리도록 노력하겠다"고 강조했다.

이민우 경기신보 이사장은 "앞으로 경기신용보증재단은 경기도의회와 적극적으로 협력해 도내 중소기업과 소상공인 지원에 소홀함이 없도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

