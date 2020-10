[아시아경제 이민지 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 240,000 전일대비 12,500 등락률 -4.95% 거래량 563,489 전일가 252,500 2020.10.29 14:46 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고현대모비스, 최근 5일 기관 56만 1660주 순매수... 주가 23만 2500원(+0.43%)현대모비스, 환경규제 대응 우수기업 선정…친환경 인증·특허 '1000건' close 는 3분기 연결기준 영업이익으로 5983억원 기록해 전년동기대비 0.9% 감소했다고 29일 공시했다. 당기순이익은 32% 줄어든 3913억원을 기록했고 매출액은 9조9915억원을 기록해 5.8% 늘었다.

