사학연금, 중소기업 판로확대 TP동반성장몰 오픈

[아시아경제 박지환 기자] 사립학교교직원연금공단은 중소기업제품 구매지원을 통한 동반성장 촉진을 위해 중소기업유통센터에서 운영 중인 온라인 쇼핑몰과 연계한 'TP동반성장몰'을 오픈한다고 29일 밝혔다.

동반성장몰은 중소기업유통센터에서 대기업·공공기관 임직원을 대상으로 중소기업 제품을 구매할 수 있도록 운영 중인 온라인 쇼핑몰이다. 가전·생활· 스포츠·패션·뷰티 등 다양한 중소기업 제품을 판매한다.

지난 20일 사학연금은 중소기업유통센터와 대?중소기업?농어업협력재단과의 동반성장몰 도입을 위한 업무협약을 체결했다. 이를 기반으로 사학연금의 CI인 TP(Teachers Pension)를 반영한 TP동반성장몰을 운영한다. 특히 사학연금은 지역 우수중소기업을 동반성장몰에 입점 추천하는 등 중소기업 경쟁력 강화 지원을 위해 다각적 노력을 기울일 방침이라고 전했다.

TP동반성장몰 이용촉진을 위해 △사학연금 임직원의 자율적 이용과 주기적 홍보 △협력사 동반성장 포상포인트 지원 △각종 기념품·홍보물과 사무용품 구매, 이용 적극 장려 등의 방안을 추진할 예정이다.

주명현 이사장은 "동반성장몰 연계 운영으로 경기불황과 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 중소기업의 비대면 판로개척과 지역경제 활성화에 보탬이 되기를 바란다"며 "앞으로도 공공기관으로서 지속가능한 동반성장과 중소기업 상생협력의 정부정책에 부합하는 대책방안을 지속적으로 발굴하도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr