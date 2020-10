[아시아경제 이기민 기자]삼성전자는 29일 진행된 올해 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 "4분기 D램의 경우 신규 스마트폰 출시, 중국 내수 수요 회복 및 중화 빌드 수요 확대가 전망된다"고 말했다.

이에 앞서 삼성전자는 "상반기까지 서버가 약세로 돌아섰다가 중저가 세트 중심으로 회복됐다"며 "3분기에 D램은 계절적 성수기로 스마트폰 판매와 5G 수요 증가, 화웨이의 긴급한 요청으로 수요 증가했다"고 밝혔다.

