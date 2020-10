라이나생명, 고령자 임플란트 보장 늘린 치아보험 출시

[아시아경제 오현길 기자] 라이나생명보험은 고령자를 대상으로 치주질환 치료를 위해 임플란트 등 보철 치료 보장을 강화한 치아보험을 출시했다.

'THE든든한 실버치아보험'은 실버 고객을 대상으로 임플란트 보장을 맞춤형으로 개발한 것이 특징이다.

초기 임플란트 치료에 대한 보장금을 낮추는 대신 누적 3개 이상의 임플란트 치료부터는 보장금이 높아지도록 하는 구조로, 적은 보험료 부담으로 임플란트 치료를 장기적으로 보장받을 수 있다.

발치 후 틀니, 브릿지, 임플란트 등 보철 치료를 주계약으로 보장하고 크라운 치료를 특약으로 가입할 수 있게 변경했다. 기존 치아보험에서 보장하는 영구치 발거, 치주질환 치료, 구내 방사선, 파노라마 등의 보장도 역시 특약으로 가입 가능하다.

충전치료는 개수나 치료소재 제한 없이 보장하고, 틀니는 연간 1회 한도, 브릿지와 임플란트는 연간 3개 한도로 보장받을 수 있다. 보험료는 주계약 65세 기준 남자는 4만700원, 여자는 3만4600원으로 가입이 가능하다.

이승용 라이나생명 상품개발본부 이사는 "고령 고객의 임플란트 보장을 강화하고 보험료 부담을 줄여 실질적 접근성을 높이기 위해 고민하고 출시한 상품"이라며 "치아치료가 절실하나 높은 금액으로 고민하는 고령 고객들에게는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

