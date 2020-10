OK저축銀, 금융취약계층 위한 금융소비자교육 시행

[아시아경제 김민영 기자]OK저축은행은 서울시립성북노인종합복지관에서 고령층을 위한 금융소비자 교육을 시행했다고 29일 밝혔다.

OK저축은행은 금융감독원이 주관한 ‘1사 1교’ 청소년 금융교육과 함께 고령자와 장애인 등 금융정보 사각지대에 놓인 금융취약계층을 대상으로 금융소비자보호 교육을 확대 진행하고 있다.

이번 교육은 나날이 정교하고 치밀하게 발전하는 전자금융사기 보이스피싱에 대해 알아보고, 이에 대한 예방법을 알아보는 시간으로 구성됐다. 또 전화, 문자로 이뤄지는 보이스피싱 실제 상황을 살펴보고 이에 대한 예방법과 피해구제 신청방법을 안내하는 내용을 진행됐다. 특히, 가족, 친인척, 지인을 사칭한 스미싱 범죄에 대한 내용도 함께 전달해 나날이 다양해지는 금융범죄를 소개하고 이에 대해 주의할 것을 강조했다.

정길호 OK저축은행 대표는 “우리 고객 여부와 상관없이 올바른 금융정보를 쉽고 재미있게 제공하고, 이를 영업정책과 회사 시스템에 반영해 상생한다는 점에서도 의미 있어 지속적으로 금융소비자보호교육을 진행할 것”이라고 밝혔다.

