[포토]류경기 중랑구청장, 코로나19로 멈췄던 '동네 청소' 재개

[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 코로나19로 잠정 중단했던 동네 청소를 다시 시작했다.

류 구청장은 28일 오전 7시30분부터 8시30분까지 약 1시간 동안 지역주민과 함께하는 골목청소를 진행했다.

중화 2동에서 진행된 이번 청소는 류경기 중랑구청장, 중화2동 주민 등 약 20여 명이 참여해 이면도로, 무단투기 취약지점의 골목길을 중심으로 쓰레기 수거, 불법 광고물 등을 제거했다.

류경기 중랑구청장은 “아침 일찍부터 골목길 청소에 참여해주신 주민들께 감사드린다”며 “코로나19로 중단됐던 골목 청소가 오랜만에 진행된 것인 만큼 꼼꼼한 청소로 깨끗한 중랑을 만들 것”이라고 말했다.

