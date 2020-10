제26회 서울약령시 보제원 제향의례 진행

28일 오전 10시 서울한방진흥센터에서 서울약령시 유튜브 방송국 ‘한방아씨’ 개관식도 열려…비대면으로 활발한 홍보 활동

[아시아경제 박종일 기자] 28일 오전 10시 서울한방진흥센터 1층 마당에서 제26회 서울약령시 보제원 제향의례가 개최됐다.

한방문화 계승 및 발전을 위해 매년 10월 서울약령시한방문화축제에서 진행되던 제향의례는 올해는 코로나19로 축제가 취소되면서 단독으로 진행됐다.

제향의례에 이어 서울약령시 유튜브 방송국 ‘한방아씨’ 개관식도 열렸다. 서울약령시 청년 상인기자단이 운영하는 한방아씨 채널은 비대면으로 서울약령시 내 한방관련 상점 및 상인을 홍보하기 위해 개설됐다.

이 채널을 통해 한의약 상품 특성 및 업종별 상점 소개, 좋은 한약재 구별 방법, 약선요리 및 한방차 관련 상식 등이 소개될 예정이며, 이날 열린 제향의례도 업로드될 계획이다.

유덕열 동대문구청장은 “한방문화 계승과 발전을 위해 항상 노력해주시는 서울약령시협회와 관계자분들에게 감사의 말씀을 전하며, 시대의 흐름에 맞춰 유튜브 방송국을 개관한 것을 축하드린다”며 “앞으로도 서울약령시가 더욱 성장하여 한방의 우수성을 널리 알려주시기를 바라며, 우리 구도 서울약령시 발전을 위해 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.

