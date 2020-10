[아시아경제 송승윤 기자] SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 223,500 전일대비 8,200 등락률 +3.81% 거래량 24,415 전일가 215,300 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3일 연속 상승하며 2370선 회복… 코스닥 강보합 마감美 증시 급등에도… 코스피, 상승 출발 뒤 하락 전환코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름 close 는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 625억원으로 지난해 동기보다 11.4% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다.

매출은 2467억원으로 지난해 동기 대비 22.1% 늘었다. 순이익은 369억원으로 6.7% 줄었다.

