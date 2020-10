정읍시, 주민이 살피는 민선7기 공약 ‘주민배심원’ 회의 개최

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 28일 본청 5층 대회의실에서 한국매니페스토실천본부 관계자와 주민배심원 38명이 참석한 가운데 주민배심원단 2차 회의를 열었다고 밝혔다.

시는 그동안 한국매니페스토실천본부에 의뢰해 만 19세 이상의 시민을 대상으로 ARS를 통해 성별과 나이, 지역을 고려해 무작위로 추출, 참여 희망자를 모집했다.

2차 전화 면접을 통해 40명을 선정 후 코로나19로 인한 온라인 교육에 참여한 38명을 주민배심원단으로 최종 구성했다.

이날 열린 2차 회의에서는 주민배심원 위촉식을 시작으로 공약총괄부서인 기획예산실의 공약 추진상황 총괄보고(총 공약사업 82개, 진도율 54%), 조정안건으로 올라온 20개 공약사업 등에 대한 본격적인 검토가 진행됐다.

주민배심원단은 5개의 분임으로 나눠 각 분임별로 한국매니페스토실천본부에서 나온 분임 촉진자의 진행으로 배정된 조정안건 4건에 대해 심도 있는 토론 시간을 가졌다.

이 토론에 앞서 조정 공약사업 담당 팀장과 담당자는 회의에 참석해 배심원들에게 사업을 설명하고 질의에 성실하게 답변하는 등 보다 체계적인 공약 조정이 이뤄지도록 적극적으로 회의를 도왔다.

이후 분임별로 앞으로의 활동에 대한 계획과 소감을 나누는 자유 토의 시간이 마련됐다.

내달 9일 예정인 3차 회의에서는 조정 공약사업들에 대한 최종 심의를 거쳐 공약사업 조정안을 최종적으로 확정한다.

시는 주민배심원단이 오는 12월 중 공약사업 조정 권고안을 보내오면 개선방안에 대해 실무부서의 검토 과정을 거쳐 공약사업에 반영할 계획이다. 내년 1월 중 시청 홈페이지를 통해 시민들에게 이 결과를 공개할 예정이다.

시 관계자는 “주민배심원들은 단순한 주민 대표로써 시민의 뜻을 전달함에 그치지 않고 시정에 대한 감각과 능력을 학습해 시정의 동반자와 리더로 성장하는 자리”라며 “시는 시민과의 화합과 합치로 조정된 민선 7기의 공약을 철저히 이행해 더 나은 정읍으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

