[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사는 28일 대전세관 강당에서 대덕테크노밸리 유관기관과 릴레이식 사회공헌활동 공동 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약에는 조폐공사와 한국가스기술공사, 대전세관, 충남대창업보육센터, 한밭대 창업보육센터, 배재대 창업보육센터, 대전테크노파크 등 7개 기관이 참여했다. 협약에 따라 이들 기관은 앞으로 소외계층 지원 및 환경보전 등의 사회공헌활동과 전통시장 살리기 등 지역경제 활성화 등에 협력하게 된다. (왼쪽부터) 대전테크노파크 최수만 원장, 한밭대 창업보육센터 변영조 센터장, 한국조폐공사 ID본부 박정배 본부장, 대전세관 박철웅 세관장, 한국가스기술공사 신문철 상생협력처장, 배재대 창업보육센터 송영우 센터장, 충남대 창업보육센터 김태중 센터장이 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 한국조폐공사 제공

