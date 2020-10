지난 美 대선 트럼프 승리 예측 전문가, "바이든이 이번 대선 승리"

"안정적 여론조사 우위, 부동층 적어"

[아시아경제 이현우 기자] 지난 미국 대선 당시 도널드 트럼프 대통령의 당선을 예측했던 전문가 중 한명인 데이브 와서먼 쿡 폴리티컬 리포트(CPR)의 편집인은 조 바이든 민주당 후보가 승리할 것으로 전망했다. 4년 전보다 부동층이 훨씬 적은 상황에서 계속 안정적인 여론조사 우위를 보이고 있어 바이든 후보의 승리가 확실해졌다는 분석이다.

27일(현지시간) 미국 폭스뉴스와 NBC뉴스 등 현지 언론에 따르면 초당적 정치 분석기관인 CPR의 와서먼 편집인은 이날 자신의 트위터에 "조 바이든이 다음 주 대선에서 승리할 것 같다. 바이든에 승리의 알람을 울리려 한다"고 게재했다. 와서먼은 2016년 대선 두 달 전 "트럼프가 일반 투표에서 패하겠지만 대의원 선거인단 투표에서는 이길 수 있는 가능성이 비정상적으로 높다"라고 정확히 예측한 뒤 주목받아온 인물이다.

이번 예측과 관련해 그는 이날 NBC 방송에 출연해 "힐러리 클린턴보다 바이든이트럼프를 이길 확률이 더 높다"라며 세가지 근거를 댔다. 먼저 대선을 한 주 앞둔 시점에 바이든은 클린턴보다 여론조사에서 더 큰 폭으로 꾸준히 앞서고 있고, 부동층이 4년 전보다 적어 '막판 역전'이 이뤄질 확률이 낮아졌다는 것, 그리고 대선과 함께 지역별로 치러지는 상ㆍ하원 선거가 대선 지지도와 보통 같은 흐름인 만큼 이를 고려하면 4년 전보다 트럼프 대통령이 경쟁에서 크게 뒤쳐지고있다는 분석이다.

CPR측도 앞서 9월 29일 낸 보고서를 통해 바이든 후보가 이미 선거인단 과반인 290명을 확보했고, 트럼프 대통령은 163명의 대의원을 확보한 데 그쳤다며 바이든 후보의 승리를 점치고 있다.

미국에서는 이번 대선에서 바이든 후보가 여전히 우세하다는 분석이 지배적이지만 트럼프 대통령의 승리 가능성을 점치는 전망도 나오고 있다. 조지 W. 부시 전 대통령의 비서실장 칼 로브는 26일 폭스뉴스에 나와 "트럼프 대통령이 러스트벨트(펜실베이니아, 위스콘신, 미시간주) 지역 세곳 중 하나를 이기면 승리할 가능성이 있을 것"이라고 전망했다. 그는 "이들 3개 주를 뺀 나머지 주 가운데 2016년 대선에서 이긴 주를 모두 트럼프가 가져간다고 가정하고, 3개 주 중 하나만 이겨도 당선에 필요한 대의원 270명 이상을 확보할 수 있을 것"이라고 전망했다.

다만 폭스뉴스는 트럼프 대통령에게 우호적인 매체로 알려져있다. 폭스뉴스는 지난주 보도한 여론조사 결과 이들 3개주에서 각각 5%포인트, 5%포인트, 12%포인트 차이로 바이든 후보가 앞섰다고 보도한 바 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr