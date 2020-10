[포토] 전남 함평읍 지사協, 취약계층에 온정의 손길

[함평=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평군 함평읍 지역사회보장협의체(위원장 박덕심)가 최근 가정 형편이 어려운 지역 20개 가구에 겨울이불과 방한내의를 각각 전달했다. 이들은 매년 지역특화사업인 ‘따뜻한 겨울나기 지원 사업’을 통해 독거노인과 중증장애가구 등 지역 저소득층을 대상으로 방한 물품을 지원하고 있다.

