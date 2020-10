[아시아경제 이민우 기자] 대창 대창 012800 | 코스피 증권정보 현재가 1,165 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 683,501 전일가 1,165 2020.10.28 11:15 장중(20분지연) 관련기사 독점 판매권! ‘주가급등’ 효과가 뛰어난 치료제! 기회입니다대기업 간 맞손! 정부 승인 소식에 ‘주가 급등’!“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 은 계열사 태우에 대해 153억원 규모의 채무보증을 결정했다고 28일 공시했다.

