롯데百 광주 ‘전남 로컬푸드 직매장’…업계 최초

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점(점장 나연)이 전남도 농산물의 판로 확대를 위해 ‘전남 로컬푸드 직매장’을 고객에게 선보인다.

28일 롯데백화점 광주점에 따르면 2개월여 공사기간을 거쳐 내달 5일 새단장하여 1차로 선보이는 식품매장에 ‘전남 로컬푸드 직매장’이 오픈한다.

롯데백화점 광주점 지하 1층에 약 100㎡ 규모로 조성됐으며 지난 7월 전남도의 로컬푸드 직매장 운영 사업자 공모를 통해 선정된 화순 도곡 농협을 통해 운영된다.

화순군의 700여 개의 농가에서 생산하는 상추, 방울토마토, 깻잎 등 신선 농산물과 전남지역 명인들의 가공 식품 800여 개 품목을 직거래해 생산자 중심의 로컬푸드 직매장인 만큼 판매한다. 상품은 100% 생산자 실명제로 운영된다.

이번 로컬푸드 직매장은 지난해 8월 전남도와 롯데백화점 호남충청지역이 체결한 ‘농수특산물 판로확대 업무 협약’을 통해 시작된 사업으로 전문관 형태로 운영한다.

백화점 업계에서 처음으로 선보이는 만큼 새로운 지역 상생의 모델로 자리 잡을수 있을지 주목 받고 있다.

로컬푸드는 중간 유통단계가 없기 때문에 생산자는 안정적인 소득 창출을 기대 할 수 있고, 소비자는 안전하고 신선한 먹거리를 보다 편리하게 구입 할 수 있는 장점이 있다.

정윤성 롯데백화점 호남충청지역장은 “당일 생산된 신선한 로컬푸드를 업계 최초로 전문관 형태로 선보인다”며 “지역 상생에 앞장서고 농가 소득 활성화에 보탬이 되도록 더욱 노력 할 것”이라고 말했다.

한편 롯데백화점 광주점은 내달 5일 식품관 1차 새단장 오픈을 시작으로 조리식품 특화매장인 ‘광주키친’과 지역 우수 맛집 등을 선보이는 식품관이 내년 1월 그랜드 오픈 할 예정이다.

