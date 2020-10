‘기술·정보·협력’ 뭉치면 더 뜬다 … 부산서 ‘상생혁신포럼’

10월29일 오후 2시 파라다이스호텔서 창업기업과 대·중·소기업 협력사업 발굴

한컴그룹·동원F&B·포스코 협업 장 열어 … 협업 제안, 상생협력 토크콘서트 등

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 기술 공동개발과 정보교류, 협력을 목표로 대기업과 창업가, 투자자 등이 한 데 참여해 머리를 맞대는 ‘상생 포럼’이 부산에서 열린다.

부산시와 부산경제진흥원은 한컴그룹, 동원F&B, 포스코 등 대기업 3사와 창업기업 대표, 투자자, 관계기관 등 100여명이 참여하는 ‘제4회 부산 상생혁신포럼’을 29일 오후 2시 부산 해운대 파라다이스호텔에서 개최한다.

이번 포럼은 창업기업과 대기업의 협력사업 발굴을 주제로 ▲대·중·소기업 농어업협력재단의 상생누리 사업 소개 및 협업 성공사례 발표 ▲대기업 3사(한컴그룹, 동원F&B, 포스코)의 상생협력 제안 및 관련 창업기업 기업설명(IR) ▲토크콘서트 ▲자유 네트워킹 등 프로그램으로 진행된다.

한컴그룹은 인공지능(AI), 블록체인, 스마트시티, 모빌리티, 로봇 등 4차 산업혁명 분야에서, 동원F&B는 수산가공품, 건강기능식품, 펫푸드 분야에서, 그리고 포스코는 철강재 분야에서 협업 제안을 한다.

창업기업 기업설명(IR)에는 ▲가상현실(VR)을 활용한 초고해상도 건축 파노라마view 프로그램 개발 업체 ㈜에이디(대표 김도혁) ▲하이브리드 드론/무인시스템 개발 업체 로보프렌(대표 김영식) ▲지능형 재난안전 시스템 개발 업체 ㈜커니스(대표 이창신) ▲발효흑삼 개발 업체 함초록(대표 최혜경) ▲자반 고등어, 고갈비 등을 제조하는 ㈜신호씨푸드(대표 김상호) 등이 참여한다.

부산 상생혁신포럼은 협업을 희망하는 중소, 중견기업 담당자나 창업가라면 누구나 참가할 수 있다.

변성완 부산시장 권한대행은 “부산 상생혁신포럼을 통해 자본력과 기술력을 갖춘 대·중소·중견기업과 혁신성을 보유한 창업기업이 협력을 통해 혁신성장을 이룰 수 있도록 지속적인 상생협력의 장을 만들도록 하겠다”고 말했다.

