日 산케이 "스가 총리와 전화회담, 한국이 가장 빨리 신청했지만 뒤로 밀려"

일본 정부가 의도적으로 순서 뒤로 미뤘다고 보도

스가 총리 의향도 작용...한국과 거리두기 외교 예고

[아시아경제 이현우 기자] 일본정부가 한국정부의 스가 요시히데 일본 총리와의 전화 회담 제의를 의도적으로 뒤로 미뤘다고 일본 산케이신문이 보도했다. 일본정부는 물론 스가 총리의 의향도 함께 적용된 것으로 추정된다는 분석이다. 스가 총리가 한국에 대해 중요한 이웃으로 보면서도 일제강점기 징용 문제 등 양국간 현안문제에서 여전히 거리두기 외교를 둘 것임을 보여준 것이라고 산케이신문은 전했다.

28일 산케이신문은 앞서 스가 요시히데 일본 총리와의 전화 회담을 가장 먼저 제의한 국가는 한국이었지만 일본 정부가 의도적으로 한국의 순서를 뒤로 미뤘다고 보도했다. 산케이는 익명의 일본정부 고위 관료의 말을 인용, 스가 총리와 각국 정상의 전화 회담에 관해 "최초에 전화 회담을 신청한 것은 한국이었지만 뒤로 미뤘다"고 밝혔다.

일본정부가 문 대통령과의 전화 회담 순서를 뒤로 미룬 것에는 스가 총리의 의향도 작용했다고 산케이는 전했다. 산케이에 따르면 스가 총리는 취임 8일 후인 지난달 24일 문 대통령과 전화로 회담했으며, 문 대통령과의 통화에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령, 앙겔라 메르켈 독일 총리, 토마스 바흐 국제올림픽위원회(IOC) 위원장 등 7명과 전화 회담했다.

스가 총리는 한국을 중요한 이웃나라라고 강조한 바 있지만, 여전히 한국과 거리두기 외교를 할 것임을 보여준다고 산케이는 분석했다. 스가 총리는 앞서 이달 26일 취임 후 첫 국회 소신 표명 연설에서 "한국은 매우 중요한 이웃 나라다. 건전한 관계로 돌아가기 위해 우리나라의 일관된 입장에 토대를 두고 적절한 대응을 강하게 요구해 나가겠다"고 한일 관계의 중요성을 강조했다. 발표 직후 한국의 중요성을 강조하기는 했으나 일제강점기 징용 문제의 해법을 한국이 내놓으라고 촉구한 것으로 해석되며 거리 두기 외교를 예고한 것이라는 분석들이 나왔다.

스가 총리는 취임 후 각국 정상 및 국제기구 대표 등 17명과 전화 회담했는데 아베 신조 전 총리가 2012년 12월 재집권 후 약 한 달 사이에 전화 회담한 인원 10명보다 많았다고 산케이는 보도했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr