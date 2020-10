강동구 고덕비즈밸리 내 이케아가 온다

강동구, 고덕비즈밸리 유통판매시설용지 1블록 개발 사업 설명회 가져... 이케아, 영화관, 쇼핑몰 등이 들어선 대형복합시설로 개발…2024년 준공 목표

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 27일 구청 제2청사 중회의실에서 이케아코리아-JK미래 컨소시엄 기업 관계자와 이정훈 강동구청장을 비롯한 관련 부서장들이 참석한 가운데 사업 설명회를 개최했다.

지난해 10월 이케아코리아-JK미래 컨소시엄은 강동구 고덕비즈밸리 내 유통판매시설용지 1블록(고덕동 353-23 일원, 35,916㎡) 사업자로 선정, 현재 건축심의 등 관련 행정절차를 진행 중에 있다.

향후 이케아코리아를 비롯 영화관, 쇼핑몰, 오피스 등으로 구성된 대형복합시설로 개발될 예정으로 2021년 상반기 착공, 2024년 준공을 목표로 하고 있다.

이 날 설명회에서는 시설 구성 및 운영 계획과 지역사회 기여 방안에 대해 협의, 향후 사업추진 일정 등을 공유하는 시간을 가졌다.

이정훈 강동구청장은 “동부수도권을 대표하는 상업업무 복합시설로 새로운 일자리 창출은 물론 지역경제 활성화를 이끄는 성장 동력이 될 것으로 기대된다”며 “사업이 조기에 성공적으로 추진될 수 있도록 함께 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 고덕비즈밸리에는 유통판매시설과 호텔·컨벤션 센터, R&D 센터 등 150여 개의 기업이 입주할 예정이다. 준공되면 9조5000억 원의 경제유발 효과와 3만8000 명의 고용창출 효과가 나타날 것으로 예상된다.

