부산국제신발섬유패션전 29일 팡파르 … ‘하이브리드’ 전시로

Passion&Fashion BUSAN 2020 10월29일~11월1일 벡스코 제1전시장

온오프라인 비즈니스 상담회·패션마켓 이원화 … 세계 154개 기업 참가

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국내 유일의 신발·섬유·패션 복합 국제전시회인 ‘2020 패패부산(Passion&Fashion BUSAN)’이 10월 29일부터 11월 1일까지 벡스코에서 열린다.

코로나19 발생 여파로 예년과 다르게 진행된다. 10월 29일부터 30일까지 온·오프라인 비즈니스 상담회, 31일부터 11월 1일까지 패션마켓(판매전)으로 이원화됐다.

코로나19에 대응해 비대면 경제활동에 초점을 맞춰 행사를 진행하는 것이 올해 달라진 점이다.

개막식은 온·오프라인 병행 방식으로 Zoom으로 연결된 20여명의 온라인 참석자와 현장에 참석한 10여명 내외의 주요 관계자와 함께 시작된다.

같은 시간 F1963에서 개최하는 ‘한 아세안 패션위크’와 라이브 이원중계로 유튜브 채널(붓싼티비)에 송출한다.

코로나19 장기화로 어려움을 겪는 기업들의 참가비 부담을 줄이기 위해 부스당 100만원이던 비용을 무료로 제공한다.

디지털, 비대면 시대의 소비 경향을 반영한 라이브커머스 판매 방송을 진행하고 매년 3일간 열리던 행사 기간을 참여기업의 매출성과를 높이기 위해 주말까지 판매행사를 확대해 4일간 진행한다.

‘비즈니스 상담회’는 온·오프라인으로 병행해 이틀간 6건이 진행된다. 상담회에는 154개 기업과 120명의 국내외 바이어가 참여한다.

글로벌 신발바이어 온라인 수출대전에는 일본, 중국, 베트남, 인도네시아 등 아시아 국가를 비롯해 미국, 칠레, 이집트 등 11개국에서 80여명의 바이어가 참여해 부산 기업들과 온라인 비즈니스 상담회를 진행한다.

국내 유명 신발, 패션 브랜드 기업들을 초청해 지역의 원부자재 기업과 상생을 위한 ‘대·중소기업 동반성장 상담회’도 열린다.

개최 효과를 극대화하기 위해 행사 기간 6건의 라이브 커머스도 동시에 진행된다. 유명 인플루언서와 국내에서 활동하는 중국의 왕홍을 초청해 지역 패션 뷰티 제품을 동영상 스트리밍으로 국내와 중국에 판매한다.

부산시는 국내 전자상거래 대표기업인 NHN고도, 부산섬유패션산업연합회, 한국신발산업협회와 함께 부산 섬유패션 및 신발산업 e-커머스 비즈니스 지원을 위한 업무협약을 체결한다.

주말에는 민생경제 회복과 코로나19 장기화로 피로감이 누적된 시민들을 위한 패션마켓이 열린다. 파크랜드, 트렉스타, 학산 등 지역을 대표하는 기업부터 패션 신진 디자이너, 경력 재개발자, 청년 창업자까지 170여개사가 참여해 판촉행사를 벌인다.

신발섬유 종사자와 시민이 함께 즐길 수 있는 다양한 문화콘텐츠도 준비돼 있다. 신발커스텀체험, 신발열쇠고리 만들기, 티셔츠 프린팅 등 평소에는 접하지 못하는 이색적인 체험행사와 마술, 저글링, 칵테일쇼 등 다양한 볼거리가 펼쳐진다.

변성완 부산시장 권한대행은 “코로나19로 국내외 판로개척에 어려움을 겪고 있는 지역 신발섬유패션 제조업체에 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

10월 29일~30일 열리는 비즈니스 상담회는 관계자만 입장이 가능하지만, 10월 31일~11월 1일 개최되는 패션마켓은 누구나 무료로 입장할 수 있다

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr