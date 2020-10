중랑구와 카카오톡 친구 맺기 이벤트 진행

11월22일까지 구민 대상 ‘중랑구 카카오톡 채널 추가 이벤트’ 진행... 중랑구 공식 블로그, 페이스북에 중랑구 카카오톡 채널 추가 인증샷 댓글 참여

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 중랑구 공식 카카오톡 채널 활성화를 위한 이벤트를 마련했다.

구는 다음달 22일까지 구민을 대상으로 중랑구 카카오톡 채널 추가 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

‘중랑구 카카오톡 채널 추가 이벤트’는 중랑구 카카오톡 채널을 더 많은 구민들에게 알리고 이벤트를 통한 소소한 즐거움을 선사하고자 마련됐다.

이벤트 참가를 희망하는 구민은 ‘중랑구청’ 카카오톡 채널을 추가한 화면을 캡처한 뒤 중랑구 공식 블로그, 페이스북 이벤트 게시글에 댓글로 달면 참여가 완료된다.

구는 이벤트 참여자 중 50명을 무작위로 추첨해 기프티콘을 증정할 예정이며, 당첨자에게는 오는 12월 4일 개별 통보될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “코로나19 비대면 시대에 온라인을 통한 정보 전달이 더 중요해진 만큼 다양한 SNS 채널을 통한 소통을 강화할 것”이라며 “앞으로도 카카오톡 채널을 적극 활용해 중랑구 주요 행사부터 긴급 재난 소식까지 다양한 정보를 제공할 것”이라고 말했다.

구는 다양한 SNS 채널을 통해 구민과 소통하고 있으며, 그 중 ‘카카오톡 채널’은 문화행사, 코로나19 팩트체크, 선별진료소 운영 안내 등 다양한 구정소식을 카카오톡 메시지로 쉽고 빠르게 받아볼 수 있는 중랑구의 대표 소통 창구다.

앞으로 카카오톡 채널 친구를 대상으로 정기적으로 구정소식을 발송해 구민과 접점을 더 확대해 나갈 예정이다.

