S-OIL, 2020년 'ESG 우수기업' 선정

[아시아경제 황윤주 기자] S-OIL은 27일 한국기업지배구조원이 주관한 ‘2020년 ESG 우수기업’ 시상식에서 우수기업에 선정됐다. 이번 수상으로 S-OIL은 ESG 우수기업상이 제정된 2011년 이후 8번이나 수상 기업에 선정되는 영광을 안게 되었다.

한국기업지배구조원은 상장기업의 기업지배구조를 개선하고 지속가능경영을 강화하기 위해 2002년 설립된 한국거래소 산하의 비영리단체로 매년 상장기업을 대상으로 환경경영, 사회책임경영, 기업지배구조에 대한 평가를 실시하고 있다. 2011년부터는 평가 결과 지속가능경영 성과가 탁월한 기업을 대상으로 ESG 우수기업을 선정해 시상하고 있다.

2020년에는 한국거래소에 등록된 상장기업 중에서 S-OIL을 포함하여 총 8개 기업만이 ESG 우수기업에는 선정됐다.

S-OIL은 "국내 최고의 권위를 자랑하는 ESG 우수기업에 8번이나 선정된 것은 S-OIL이 글로벌 수준의 경영 투명성을 바탕으로 사회와 조화를 이루며, 이해관계자의 기대사항을 경영활동에 충실히 반영해 온 노력이 다시 한번 인정받은 것”이라고 강조했다.

