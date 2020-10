[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 27일 남덕유산 자락인 경남 거창군 북상면 월성계곡 ‘서출 동류 물길 트레킹 코스’에 울긋불긋 단풍이 물들어 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr