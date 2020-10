정부, 환경미화원 휴게시설 구축비 70% 지원…마스크 27만개 배포

이재갑 고용부 장관, 환경미화원 작업 현장 방문

환경미화원 근로조건 보호…작업 안전지침 점검

필수노동자 보호 TF 출범…"추가 대책 마련 중"

[아시아경제 김보경 기자] 정부가 환경미화원을 위한 휴게시설 설치 비용을 70%까지 지원한다. 고농도 미세먼지에 대비해 환경미화원에게 마스크 27만개도 배포한다.

이재갑 고용노동부 장관은 27일 서울 중구에 소재한 생활폐기물 수집·운반업체를 방문해 환경미화원과 간담회를 갖고 작업현장을 둘러봤다.

이번 방문은 관계부처 합동 TF에서 추진하고 있는 '필수노동자 안전 및 보호강화 대책'을 마련하고 현장의 목소리를 듣기 위해 이뤄졌다.

이 장관은 "환경미화원의 근무환경 개선을 위해 휴게시설을 설치하는 사업주에게 컨테이너하우스, 냉난방기, 샤워시설 등 필요품목을 구매하는데 소요되는 비용을 최대 70%까지 지원할 것"이라고 밝혔다.

이어 "코로나19 장기화와 고농도 미세먼지 시기를 대비해 야외에서 일하는 환경미화원의 건강보호를 위해 11월부터 마스크 27만개를 지원하겠다"고 말했다.

이날 간담회에서는 '환경미화원 맞춤형 건강진단 개선방안'에 대해 김용규 근로복지공단 인천병원 건강관리센터장이 발표했다.

이 장관은 "환경미화원 근로조건 보호를 위해 '민간위탁 노동자 근로조건 보호 가이드라인' 준수 여부를 지속적으로 점검하겠다"고 밝혔다.

또한 "환경미화원의 안전을 위해 내년 3월까지 작업안전지침 준수 여부 점검 및 안전기준 개선 여부를 검토할 것"이라며 "자치단체와 협력해 청소차량 안전장치를 설치하고 주간작업·3인1조 운영 등을 추진할 계획"이라고 말했다.

앞서 정부는 지난 6일 '필수노동자 보호를 위한 관계부처 TF' 첫 회의를 열고 시급한 시행이 필요한 정책을 1차로 발표했다.

TF는 대상자별로 ▲돌봄서비스 ▲택배·배달 ▲보건·의료 ▲환경미화 ▲주요산업 대면업무 5개 작업반을 구성 운영 중이다.

이 장관은 "추가적인 대책 마련을 위해 관계부처 특별반을 구성해 논의 중"이라며 "현장의 목소리가 대책에 포함될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr