코스닥 추락해도 정치테마주 '후끈'

이낙연 민주당 대표 관련 테마주 주가 '롤러코스터'



[아시아경제 이민우 기자] 이낙연 더불어민주당 대표와 관련된 정치테마주가 롤러코스터를 타고 있다.

27일 한국거래소에 따르면 전날 로봇 전문업체 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 1,275 전일대비 5 등락률 +0.39% 거래량 67,525,726 전일가 1,270 2020.10.27 11:21 장중(20분지연) 관련기사 휴림로봇, 주가 1285원.. 전일대비 1.18%[특징주] 우진, 이낙연 대표 동생 이계연씨 대표 취임 삼부토건 지분 보유에 강세“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 29.86% 오른 1270원에 마감했다. 이틀 연속 상한가 행진을 벌이며 올해 최고가를 경신했다. 반도체 장비 업체 코디엠 코디엠 224060 | 코스닥 증권정보 현재가 366 전일대비 48 등락률 +15.09% 거래량 202,570,271 전일가 318 2020.10.27 11:21 장중(20분지연) 관련기사 코디엠, 면역항암제 테마 상승세에 12.58% ↑【급상승예상】 본격 친환경 시대 기대감↑ '태양광 관련주' 뜬다 【전문가추천】 다음주에 주목해야할 '수소차관련주' close 도 급등했다. 전날 29.80% 오른 318원을 기록했다. 우진 우진 105840 | 코스피 증권정보 현재가 4,730 전일대비 470 등락률 -9.04% 거래량 1,744,691 전일가 5,200 2020.10.27 11:21 장중(20분지연) 관련기사 우진, 검색 상위 랭킹... 주가 9.15%삼성그룹주 주가상승! 실적까지 터진 ‘이 기업’! 시원하게 드립니다[특징주] 우진, 이낙연 대표 동생 이계연씨 대표 취임 삼부토건 지분 보유에 강세 close , 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 3,610 전일대비 290 등락률 -7.44% 거래량 15,839,098 전일가 3,900 2020.10.27 11:21 장중(20분지연) 관련기사 삼부토건, 주가 3750원 (20.39%)… 게시판 '북적'“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정삼부토건, 주가 3085원 (11.17%)… 게시판 '북적' close 등도 각각 8.11%, 25.20% 올랐다. 이들의 공통점은 '이낙연 테마주'라는 점이다. 이 대표의 동생인 이계연 전 삼환기업 대표가 삼부토건 대표에 취임하자 관련 지분을 가진 기업들이 줄줄이 급등한 것이다.

휴림로봇은 삼부토건 지분 10.48% 보유한 최대주주다. 코디엠도 휴림로봇을 통해 삼부토건과 연결돼 있다. 코디엠은 휴림로봇의 최대주주인 에이치엔티의 최대주주 이엔케이컨소시엄의 지분 99% 이상을 갖고 있다. 삼부토건 지분을 보유한 이앤씨그로쓰사모투자합자회사 지분에도 50%가량 출자했다. 휴림로봇과 이앤씨그로쓰사모투자합자회사를 통해 삼부토건 지분을 사실상 20% 가까이 확보하고 있는 셈이다. 우진은 지분율 99.30%인 우진인베스트사모투자합자회사를 통해 삼부토건 지분 5.24% 보유하고 있다.

한 발 먼저 '이낙연 테마주'로 꼽힌 알루미늄 전문업체 남선알미늄 남선알미늄 008350 | 코스피 증권정보 현재가 4,020 전일대비 65 등락률 +1.64% 거래량 3,562,950 전일가 3,955 2020.10.27 11:21 장중(20분지연) 관련기사 【전문가추천】 내일 (27일) '급상승' 시작할 테마 'TOP3' “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 에서도 비슷한 움직임이 있었다. 2018년 남선알미늄은 같은 SM그룹 계열사인 삼환기업의 대표가 이계연씨라는 점이 부각되면서 주가가 급등했다. 당시 1200원을 오가던 주가는 두 달 만에 3배 가까이 올랐다. 이후 이 대표가 차기 여권 대선주자로 거론되며 꾸준히 정치테마주로 부각돼 지난 4월6일 7980원까지 상승했지만 전날에는 3955원으로 마감했다.

증권가에서는 정치테마주에 섣불리 투자하는 것은 금물이라고 지적한다. 업황과 실적보다는 여론에 좌우되는 만큼 언제든 급락해 투자자들이 큰 손실을 떠안을 수 있다는 이유에서다. 전날 급등했던 이낙연 테마주들은 이미 하락세로 돌아섰다. 이날 오전 11시7분 기준 삼부토건은 전날보다 7.18% 떨어진 3620원에 거래됐다. 우진(-8.56%) 등도 주가가 하락세다. 금융투자업계 관계자는 "정치테마주는 아마추어 투자자들이 손실을 볼 가능성이 무척 큰 위험한 테마"라며 "최근처럼 불확실성이 큰 장세에서 일확천금식 투자는 금물"이라고 우려했다.

