앱코, 증권신고서 제출… "연내 코스닥 시장 입성"

[아시아경제 장효원 기자] 게이밍 기어(Gaming Gear) 국내 1위 회사 앱코(대표이사 오광근)가 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출했다고 27일 밝혔다.

총 공모주식수는 250만7000주로, 공모 희망가는 2만1400~2만4300원이다. 오는 11월17~18일 이틀간 기관투자자 대상 수요예측을 진행하며 11월23~24일 일반 청약을 실시한다. 상장 예정일은 미정으로 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 시장공시시스템을 통해 안내할 예정이다. 대표주관회사는 미래에셋대우가 맡았으며, 이번 공모를 통해 앱코는 최대 609억원을 조달한다.

앱코는 뛰어난 제품 품질과 디자인 요소를 바탕으로 주력 제품인 게이밍기어(PC게임용 키보드, 헤드셋, 마우스, 및 케이스 등) 사업영역에서 매년 두자리 수 성장세를 보이며, 현재 국내 게이밍기어 시장 점유율 1위를 기록 중이다. 최근에는 2017년부터 투자해 온 스마트단말기 충전함 사업과 2019년 런칭한 생활가전 브랜드 사업(오엘라: 소형가전, 비토닉: 음향기기) 분야에서도 매출액이 증가세를 보이고 있다.

앱코의 매출액은 2017년 473억원, 2018년 663억원, 지난해 843억원을 달성하는 등 최근 3년 연평균 매출액 성장률이 33.5%에 달한다. 지난해 기준 영업이익과 영업이익률은 각각 56억원, 6.6%였다. 올해는 상반기에만 언택트 시장환경과 맞물리며 매출 740억원, 영업이익 128억원을 기록했다.

오광근 대표는 “당사가 시장점유율 1위를 지키고 있는 고성능 게이밍 기어 시장 외에 소비자 니즈에 맞춰 빠르게 세분화되어가고 있는 생활가전 시장에서도 신규 런칭한 소형가전과 음향기기 브랜드 판매가 늘고 있다”며 “최근 정부가 각급 학교를 대상으로 주관한 5차 스마트 단말 시범사업에서도 1~4차 시범사업에 이어 스마트 단말기 충전함 사업자로 선정된 바 있어, 내년 매출 전망이 더 밝아졌다”고 설명했다.

