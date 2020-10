[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 47,950 전일대비 1,700 등락률 +3.68% 거래량 3,113,034 전일가 46,250 2020.10.26 15:30 장중(20분지연) close = 연결 기준 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 33.02% 감소한 1952억원으로 잠정 집계됐다고 공시. 같은 기간 매출액은 8.17% 증가한 16조3218억원.

◆ CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 4,000 등락률 -2.39% 거래량 113,145 전일가 167,500 2020.10.26 15:30 장중(20분지연) close = 네이버와의 자사주 교환을 통한 전략적 사업 제휴 관계 강화 및 유지를 위해 3000억원 규모(179만1044주)의 자기주식 처분 결정.

◆ NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 281,500 전일대비 5,000 등락률 -1.75% 거래량 349,163 전일가 286,500 2020.10.26 15:30 장중(20분지연) close = CJ대한통운, CJ ENM, 스튜디오드래곤과의 자사주 교환 및 현물출자를 통해 전략적 사업 제휴 관계를 강화하고 유지하기 위해 6000억원 규모의 자기주식 처분 결정.

◆NAVER= 3000억원 규모(179만1044주)의 CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 4,000 등락률 -2.39% 거래량 113,145 전일가 167,500 2020.10.26 15:30 장중(20분지연) close 주식, 1500억원 규모(187만7345주)의 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 78,100 전일대비 1,900 등락률 -2.38% 거래량 183,226 전일가 80,000 2020.10.26 15:30 장중(20분지연) close 주식, 1500억원 규모(109만5690주)의 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 130,400 전일대비 6,600 등락률 -4.82% 거래량 155,386 전일가 137,000 2020.10.26 15:30 장중(20분지연) close 주식을 취득하기로 결정.

◆ F&F F&F 007700 | 코스피 증권정보 현재가 94,600 전일대비 4,000 등락률 -4.06% 거래량 31,420 전일가 98,600 2020.10.26 15:30 장중(20분지연) close = 계열회사 에프앤에프 상하이에 대해 395억원 규모의 채무보증 결정.

◆ JW홀딩스 JW홀딩스 096760 | 코스피 증권정보 현재가 5,790 전일대비 70 등락률 -1.19% 거래량 815,374 전일가 5,860 2020.10.26 15:30 장중(20분지연) close = 중국 'Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Stock Co., Ltd.'와 지질 함유 오메가3 종합영양수액 '위너프'에 대한 3900만달러 규모의 기술 수출 및 독점판매 계약 체결.

◆ CJ CGV CJ CGV 079160 | 코스피 증권정보 현재가 20,350 전일대비 450 등락률 -2.16% 거래량 190,675 전일가 20,800 2020.10.26 15:30 장중(20분지연) close = 800억원 규모의 무기명식 무보증 사모사채(신종자본증권)를 발행하기로 결정.

