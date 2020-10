[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 26일 오후 3시20분 다우케이아이디(대표 김동신)가 동대문구청을 방문해 쌀 2000kg(환가액 600만 원 상당)을 어려운 이웃을 위해 기탁했다고 밝혔다.

다우케이아이디는 용두동에 청계다우아트리체 디벨(오피스텔 150세대) 준공을 기념, 동대문구 지역의 소외된 이웃을 돕기 위해 이번 후원을 하게 됐다.

유덕열 동대문구청장은 “다우케이아이디의 오피스텔 준공을 축하드리며, 준공을 기념해 소외된 이웃을 잊지 않고 후원해주셔 감사드린다”며 “기탁받은 쌀은 취약계층에 잘 전달하겠다”고 밝혔다.

한편, 다우케이아이디는 2017년, 2018년에도 동대문구에 각각 쌀 5000kg씩 기탁한 바 있다.

