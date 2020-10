CJ대한통운, 네이버 주식 105만주 3000억원에 취득

[아시아경제 한진주 기자] CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 4,000 등락률 -2.39% 거래량 111,575 전일가 167,500 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 CJ대한통운, 코로나는 양날의 검 '택배사업'만 훨훨 CJ대한통운 베트남 호치민서 메트로 1호선 전동차 운송[클릭 e종목] "CJ대한통운, 택배기사 처우 개선하며 서비스 질로 승부" close 은 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 281,500 전일대비 5,000 등락률 -1.75% 거래량 346,842 전일가 286,500 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 코로나19 재확산에 美대선까지…불안한 투자자들 '팔자' 행렬(종합)숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락약보합 코스피…코스닥은 2.7% 폭락 close ) 주식 104만7120주를 3000억원에 취득한다고 26일 공시했다. 주식 취득 후 CJ대한통운이 보유한 네이버 지분율은 0.64%가 된다. 주식 취득 예정일은 27일이다.

CJ대한통운은 "본 건은 당사와 네이버가 전략적으로 사업제휴 관계를 강화, 유지하기 위해 자기주식을 상호매입하는 거래와 관련한 것"이라며 "네이버와의 주식매매 계약에 의거해 양사는 우선매수권 콜옵션, 매도청구권 계약을 체결했다"고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr