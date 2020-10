[아시아경제 한진주 기자] 삼일씨엔에스 삼일씨엔에스 004440 | 코스피 증권정보 현재가 9,870 전일대비 680 등락률 -6.45% 거래량 120,733 전일가 10,550 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 [특징주]대림씨엔에스, 숨은 알짜 풍력주…해상풍력 집중육성 기업가치 '레벨업'[e공시 눈에 띄네] 코스피-31일대림씨엔에스, 정용근 대표이사 신규 선임 close 는 GS건설로부터 136억원 규모의 부산항 북항 1단계 재개발사업 연결교량 (차도교1) 건설공사 강교 자재 및 제작 납품 공사를 수주했다고 26일 공시했다. 이는 최근 매출액의 6.98%에 해당하는 규모다. 계약기간은 10월27일부터 2022년 1월19일까지다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr