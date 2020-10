아이엘사이언스 "어헤즈,전속모델로 미스터트롯 이찬원 발탁"

[아시아경제 유현석 기자] 스마트 광학솔루션 기업 아이엘사이언스 관계사인 탈모 샴푸 인기 브랜드 ‘어헤즈(AHEADS)’는 신규 모델로 트로트계의 떠오르는 별 이찬원을 새롭게 발탁했다고 26일 밝혔다.

이찬원은 인기리에 종영된 프로그램 미스터트롯의 미(美)에 선정되며 트로트 계의 신성으로 떠올라 현재 왕성한 활동을 진행하고 있다.

최근 한 예능에서 이찬원은 미스터트롯 프로그램 촬영 당시 경연에 대한 중압감과 부담으로 인해 스트레스성 탈모를 겪었다며 고민을 토로했다. 이에 어헤즈는 이찬원을 새롭게 모델로 발탁, 보다 깔끔하고 화사한 브랜드 이미지를 구축하며 국내 인기 탈모 샴푸 브랜드로서의 입지를 더욱 굳건히 한다는 계획이다.

어헤즈 관계자는 “‘두피 유산균 스칼프 샴푸’, ‘두피 유산균 볼륨샴푸’ 2종의 신제품을 론칭하면서 공식 모델 이찬원을 활용한 마케팅을 본격적으로 진행할 예정"이라며 "두 제품 모두 개발과정에서 일반적인 정제수 대신 유산균수 45%를 넣어 더욱 건강한 모발, 두피 케어를 가능하게 했고, 락토바실러스 유산균, 5가지 프로바이오틱스, 특허 받은 배리어 성분을 함유해 두피건강 개선과 탈모증상완화에 큰 도움을 받을 수 있다”고 전했다.

이어 “맑고 긍정적인 이미지를 가진 가수 이찬원이 자사의 브랜드 방향성을 표현하기에 제격이라 이번 모델로 발탁하게 됐다”며 “앞으로 이찬원과 함께하는 여러 프로모션에도 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

한편, 아이엘사이언스는 코스메슈티컬 사업 신규 진출 및 마케팅 역량 강화를 위해 지난 7월 미디어커머스 기업 어헤즈 지분 51%를 취득하여, 연결 법인으로 편입시켰다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr