▶정배근씨 별세. 장문경씨 부군상, 정철(대외경제정책연구원 선임연구위원)·훈·소라씨 부친상, 정다인·다은씨 조부상=26일, 서울시 보라매병원 장례식장 2호(서울시 동작구 보라매로 5길 20), 발인 28일 오전 6시. (02)-836-6900

