[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 임종복)는 지난 23일 광주소방안전본부와 전남대학교병원이 주관하는 119구급대원 핵심역량 강화 교육을 실시했다고 25밝혔다.

이번 교육은 119구급대원 10명을 대상으로 진행됐다. 전남대학교병원 응급의학과 이형연 교수 등 응급의학과 의료진이 참여한 가운데 중증응급환자 소생률 향상을 위한 외상환자처치 이론과 기도삽관 및 정맥로 확보 실습 등을 실시했다.

또 코로나19 감염 예방을 위해 집합교육은 소그룹으로 실시하고 심근경색증, 뇌졸중 등 뇌혈관 질환 관련 교육은 119구급대원 전체를 대상으로 비대면 온라인 교육으로 진행됐다.

임종복 서장은 “지역 내 응급의료 제공 기관 간 활발한 소통과 교류를 통해 시민들이 보다 질 높은 구급서비스를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr