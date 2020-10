경기도 '안전산업박람회' 26일 개막…30일까지 온라인 진행

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 안전산업박람회를 온라인으로 개최한다.

경기도는 26일부터 30일까지 '2020 대한민국 안전산업박람회(K-Safety Expo 2020)'를 온라인(www.k-safetyexpo.com)으로 연다고 25일 밝혔다.

올해 6회째를 맞은 대한민국 안전산업박람회는 첨단기술을 활용한 안전관리 역량 강화와 안전산업 육성을 위해 2015년부터 매년 행정안전부와 산업통상자원부, 경기도가 주최하고 있다.

이번 행사에는 온라인 전시관을 통해 대기업, 중소기업, 공공기관 등 450여개 기관과 기업이 참여한다.

박람회는 공식 웹사이트에서 누구나 무료로 관람 및 참여할 수 있다.

조돈협 도 안전기획과장은 "올해 처음으로 시도되는 온라인 박람회지만 다양한 첨단제품에 쉽게 접근할 수 있고, 온ㆍ오프라인 비즈니스(사업) 프로그램을 강화해 안전산업의 판로개척에 많은 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr