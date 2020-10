오늘의 뷰티 '리미티드 에디션', '폴앤조 보떼', '투쿨포스쿨'

[컬처&라이프부 최정화 기자] 이번에 소개하는 홀리데이 컬렉션은 '사랑스런 귀요미 VS 치명적인 섹시미'로 각기 다른 매력을 선보이는 두 뷰티 브랜드를 만나본다. 파리지앤느 감성 코스메틱 브랜드 폴앤조 보떼는 도라미와 도라에몽이 담긴 귀엽고 사랑스러워 소장욕을 마구 자극하는 스페셜 크리스마스 컬렉션을 내놨다. 이와 대조적으로 컨템포러리 아트 코스메틱 브랜드 투쿨포스쿨은 치명적인 감성이 돋보이는 레드 메이크업 룩을 제안한다.

폴앤조 보떼, 치명적인 귀여움 가득한 ‘도라미 컬렉션’

'폴앤조 보떼'가 다가오는 홀리데이를 맞아 귀여운 도라미 컬렉션을 출시한다.

도라미 컬렉션은 도라에몽의 귀여운 여동생, 도라미와 도라에몽이 담긴 사랑스럽고 발랄한 디자인이 매력적이며 메이크업 컬렉션 1종과 립스틱 D 3종, 립 트리트먼트 밤 1종이 출시된다.

양면으로 사용가능한 파우치 안에 파운데이션 프라이머 리미티드, 일루미네이팅 페이스 파우더, 파우더 블러셔 D가 담겨 있어 한 겨울에도 윤기 있고 눈부시게 빛나는 페이스를 연출할 수 있다. 고보습 세럼처럼 촉촉한 파운데이션 프라이머 리미티드는 도라미 참(charm)이 달린 미니 보틀에 담겨 있으며, 투명하고 자연스러운 피부 윤기를 연출해준다. 해맑게 웃는 도라에몽과 도라미가 각인된 일루미네이팅 프레스드 파우더는 맑은 라벤더 빛 펄을 함유해 투명한 광채와 입체적인 페이스 라인을 선사한다. 사랑스럽게 미소 짓는 도라미가 새겨진 코랄 핑크의 파우더 블러셔 D는 가벼운 텍스처로 두 뺨을 사랑스럽게 물들여 준다.

립스틱 D 3종은 2019년 첫 출시 당시, 화제를 일으켰던 도라에몽 립스틱의 두 번째 시리즈로, 립스틱 케이스 상단의 도라미 얼굴과 립스틱 가운데의 도라에몽 얼굴이 포인트이다. 립 트리트먼트 밤 D는 도라미가 가장 좋아하는 간식인 멜론빵의 달콤한 향기가 가득한 립밤으로 촉촉하고 볼륨감 있는 입술로 케어 해주며 립밤에 귀여운 도라미가 새겨져 있어 사용 시 마다 즐거움을 느낄 수 있다.

투쿨포스쿨, ‘태그 레이지 레드 에디션’

투쿨포스쿨(too cool for school)이 새벽 5시의 차갑고 나른한 감성의 레드 컬러를 담은 태그(TAG)라인의 신제품 ‘레이지 레드 에디션’을 온라인 한정판으로 출시했다.

태그 라인은 Z세대를 겨냥해 지난 6월 투쿨포스쿨이 새롭게 선보인 메이크업 라인으로, 이번 레이지 레드 에디션은 레드와 핑크 사이의 붉은 색감을 통해 하루의 시작과 끝이 교차되는 새벽 5시 감성을 표현했다. 레디쉬 컬러 쉐이드의 데일리 아이 팔레트부터 매트 립과 페이스 빔, 픽스 마스카라까지 총 4종으로 구성되어 나른한 무드의 레드 메이크업을 연출할 수 있는 것이 특징이다.

