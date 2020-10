곡성명품농업대학, 전문 강사 초빙 사업계획 수립·작성요령 교육

[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군은 23일 농업기술센터 대청 마당에서 제10기 곡성명품농업대학 교육생 58명을 대상으로 사업계획서 수립 및 계획서 작성 요령 교육을 해 큰 호응을 얻었다고 밝혔다.

이날 교육은 임승호 농어촌개발컨설턴트를 초빙해 교육생들과 함께 사업계획서 작성원칙 및 부분별 작성요령, 발표기술 노하우 등을 공유하고, 올해 추진되고 있는 다양한 농업정책자금 지원정책과 같은 유익한 정보도 함께 제공했다.

곡성명품농업대학 농식품가공반 교육생은 “사업계획서를 작성할 때마다 너무 막연하고 어려웠는데, 오늘 교육을 통해 구체적인 내용을 배울 수 있어서 아주 많은 도움이 됐다”며 교육에 대한 만족감을 나타냈다.

한편, 곡성명품농업대학 사업계획평가회는 내달 18일에 실시되며, 출석 및 현장심사 점수를 합산해 우수교육생을 선정해 내년 농업CEO육성 기반구축 시범사업에 참여할 수 있는 자격을 부여할 예정이다.

