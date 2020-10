강진군, 새내기 공직자 임용식 가져

[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 22일 군청 대회의실에서 신규자에게 임용장을 수여하고, 공직자로서 새로운 출발을 축하하는 자리를 마련했다고 밝혔다.

이날 임용장을 수여 받은 대상은 신규 발령자 50명(정규공무원 3, 실무수습 47)으로, 가족이 함께 참여해 축하의 기쁨을 더했다.

임용식은 군정 홍보 동영상 시청, 임용장 및 강진산 수국 수여, 공무원 선서 및 강진군 배지 수여, 가족에게 꽃 달아드리기, 신규 임용자의 다짐 및 가족의 소회 발표순으로 진행됐다.

새내기 공무원들은 선서문 낭독을 통해 공직자로서의 소명의식과 자부심으로 군민에게 성실히 봉사할 것을 다짐했다.

신규자 대표로서 가족에게 감사의 마음을 전한 이보람은 “그동안 키워주신 부모님께 감사드린다”며 “강진군 공무원으로서 지역 주민을 성심껏 섬기며 맡은 업무에 최선의 노력을 다하겠다”고 다짐을 발표했다.

신규자 가족의 소감을 들어보는 시간에서 안전재난교통과에 배치된 강인규 군의 아버지 강성남 씨는 “매일 혼자 출근을 하다가, 오늘 아침에는 아들과 함께 집을 나서니 감회가 새로웠다”며 “아들이 강진군 발전에 이바지하는 공무원이 되기를 바란다”고 말했다.

이승옥 강진군수는 “강진에 연고가 없는 신규자가 많아 우리 아이가 공직생활을 잘할 수 있을까 걱정이 많으실 텐데, 부모님께서는 걱정하지 마시고 강진에 맡겨주시면 좋겠다”며 신규 공직자에게 “여러분의 제2의 고향이 됐으니, 지역에 애정을 갖고 부단히 노력하며 업무에 임해주길 바란다”고 당부했다.

임용된 신규 공무원들은 본청 및 읍면에 실무수습으로 배치돼 다양한 행정 경험을 쌓게 되며 3개월 정도의 실무수습을 거쳐 정규 임용될 예정이다.

