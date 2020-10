[아시아경제 오주연 기자] 파커스 파커스 065690 | 코스닥 증권정보 현재가 3,085 전일대비 10 등락률 -0.32% 거래량 635,947 전일가 3,095 2020.10.22 14:40 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”파커스, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.13%【증권가이슈】 월마다 두배씩 뛰는 '전기차 관련주'가 있다? close 는 현저한 시황변동에 대한 한국거래소의 조회공시 요구에 대해 "별도로 공시할 중요 정보가 없다"고 22일 답변했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr