고혈압 등 기저질환 환자로 백신과 연관성은 추후 조사 통해 밝혀질 것

속보[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천에서 지난 19일 독감 백신을 접종 받은 80대 남성 A씨가 22일 오전에 사망했다.

순천시 장천동 소재 모 의원에서 지난 19일 독감백신을 접종 받은 것으로 전해진 A씨는 고혈압 등 기저질환 환자로 전해졌으며 현재 독감백신 접종과 사망에 이르는 직접적인 연관성에 대해서는 관계 당국이 조사중인 것으로 전해졌다.

정확한 사망경위와 접종받은 백신의 종류 등에 대해서는 추가 취재와 전남도와 순천시 보건당국의 발표가 있을것으로 예상된다.

한편, 유족들은 독감예방접종시 의사의 문진이 없었다는 등 예방접종과 관련성을 주장하고 있는 것으로 전해졌다.

