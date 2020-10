[특징주]페이팔 가상통화 거래 소식에 '우리기술투자' 급등

[아시아경제 금보령 기자] 페이팔이 가상통화 거래 및 결제를 시작한다는 소식에 22일 오전 우리기술투자 우리기술투자 041190 | 코스닥 증권정보 현재가 3,680 전일대비 715 등락률 +24.11% 거래량 50,471,446 전일가 2,965 2020.10.22 10:04 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 내일 (22일) 급상승 시작하는 '핵심 테마' 4選우리기술투자, 외국인 9000주 순매도… 주가 -5.17%우리기술투자, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.94% close 주가가 급등했다.

이날 오전 9시43분 기준 우리기술투자 주가는 전장 대비 24.62%(730원) 상승한 3695원을 나타냈다.

우리기술투자는 가상통화거래소 업비트를 운영하는 '두나무'의 지분을 갖고 있다.

미국 온라인 결제기업 페이팔은 가상통화 거래 및 결제를 시작할 것이라고 21일(현지시각) 밝힌 바 있다.

