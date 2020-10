[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 조정석이 오랜만에 근황을 전했다.

조정석 소속사는 21일 인스타그램에 "오늘이 유독 즐거운 이유는 오랜만에 찾아온 셀카의정석 때문에. 광대승천 유발하는 블랙정석 셀카 깜짝 공개"라는 글과 함께 두 장의 사진을 올렸다.

조정석은 귀여운 표정으로 팬들의 시선을 사로잡았다.

한편 조정석 거미 부부는 지난 8월 첫 딸을 얻었다.

