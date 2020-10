국민은행 "연말정산 준비하고, 경품 행운도 잡으세요"

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 오는 12월 말까지 개인형 퇴직연금(IRP)과 연금저축펀드 가입 고객에게 다양한 경품을 증정하는 연말정산 환급원정대 이벤트를 실시한다고 21일 밝혔다. 이번 이벤트는 KB금융그룹 연금부문이 주관하는 공동 이벤트로 국민은행과 KB증권의 고객이라면 누구나 참여할 수 있다.

국민은행은 개인형IRP 신규 가입 고객 및 추가 입금 고객을 대상으로 1만명을 추첨해 스타벅스 모바일 쿠폰을 증정한다. 타 기관 연금저축과 개인형IRP를 국민은행으로 계좌 이전한 고객 전원에게도 파리바게뜨 모바일 상품권을 지급할 예정이다.

또한 개인형IRP 고객이 TDF로 자산을 운용하는 경우 스타벅스 모바일 상품권이 추가 증정되며, 추첨을 통해 67명의 고객에게는 ▲갤럭시 Z 폴드2 ▲LG노트북 그램 ▲다이슨 코랄 헤어스트레이트너 ▲애플워치6 등의 경품이 제공된다.

이외에도 국민은행은 12월 말까지 연금저축펀드를 신규로 가입하거나 계좌 이전한 고객이 TDF 상품에 입금하면 BBQ 모바일 상품권, 스타벅스 모바일 쿠폰 등을 제공한다.

KB국민은행 관계자는 “연말에 세액공제 상품으로 연말정산에 대비하려는 고객과 노후를 위한 연금자산을 준비하려는 고객들의 관심이 높아져 이번 이벤트를 준비했다”며 “스마트한 자산관리로 행복한 노후를 준비하고, 푸짐한 경품도 받을 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다”고 밝혔다.

