호남대, 수시 면접 앞두고 ‘캠퍼스 VR투어’로 정보제공 나선다

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 호남대학교(총장 박상철)가 ‘캠퍼스 VR투어’를 통해 지원 학과를 온라인으로 미리 볼 수 있는 시스템을 구축했다.

호남대는 오는 29일로 예정된 ‘2021 수시 비대면 면접을 앞두고 대학의 주요 시설물과 전 학과의 내부를 한눈에 살펴 볼 수 있는 ‘캠퍼스 VR투어’를 홈페이지에 탑재, 학부모들과 수험생들에게 학교와 관련한 상세한 정보 제공에 나섰다고 20일 밝혔다.

지난 8월 전국 대학 최초로 모든 학과의 홍보동영상을 제작해 ‘2021 수시모집 온라인 입시 박람회’를 연 데 이은 시스템 구축이다.

호남대는 이번 ‘캠퍼스 VR투어’를 통해 코로나19로 인해 비대면 상황에서 면접을 치러야하는 수험생들의 고민을 상당 부문 덜어줄 것으로 기대하고 있다.

‘캠퍼스 VR투어’에는 각 호관 건물을 비롯해서 복지관과 도서관, 기숙사 뿐만 아니라 학과 건물과 강의실, 실습실 등 캠퍼스 곳곳이 담겨 있어 학생과 학부모들이 마치 학교 현장에서 살펴보는 듯한 실감 체험을 할 수 있다.

수시 원서접수를 앞둔 지난 8월에는 입시를 치러야할 수험생들에게 보다 친절하게 대학입시정보를 제공하자는 취지로 ‘40개 전학과의 정보를 한데 아우른 쇼케이스 방식의 ‘2021 온라인 입시박람회’를 개최하기도 했으며, 수험생들을 위해 준비사항과 요령 등 면접전반에 대해 친절한 설명으로 이해를 돕는 동영상을 제작해 유튜브 호남대TV에 공유하기도 했다.

손홍민 호남대 입학처장은 “코로나19로 학교에 와보지도 못하고 면접을 치러야하는 수험생과 학부모들에게 다양한 정보를 제공하기 위해 입시박람회와 면접요령 홍보 동영상에 이어 ‘캠퍼스 VR투어’를 제공하게 됐다”며 “학교에서 심혈을 들여 제작한 다양한 동영상 자료가 학교와 학과선택에 큰 도움이 되길 바란다”고 말했다.

